‘Shey Shey’ ‘echa’ a Pedro Moral: “Si no me hubiera pintado pajaritos en el aire, yo me casaba”

En la entrevista para ‘Amor y Fuego’, la ‘leona loca’ contó todos los detalles sobre el fin de su relación con Pedro Moral y el por qué no se casó.

¡Lo dijo todo! Sheyla Rojas no tuvo pelos en la lengua y contó todo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ sobre su ex Pedro Moral y el motivo por el cual terminó su relación.

“Yo como le dije a él, yo creo que si hubiera sido sincero desde el principio y no me hubiera pintado pajaritos en el aire’ sí me hubiera casado contigo”, contó.

Afirmó que en la convivencia se dio cuenta que ambos no eran compatibles: “Él tenía una carácter muy fuerte y eso sumado a los temas económicos”, indicó. Además aprovechó en desmentir las acusaciones cuando la tildó de ‘interesada’.

“Le presté dinero y no me lo pagó. No tengo pruebas porque no lo hice a través de un banco sino que se lo di directamente a él”. También confesó que le afectó mucho que Pedro haya ido al ‘sillón rojo’.

Se refirió a la exuberante boda que ella tanto pedía e indicó que no era cierto: “Cuando él me pide la mano, él me manda con su hermana para que me lleve con los proveedores y ella fue la que me llevó. Yo siento que no fue mi culpa”.

Para concluir, aclaró que no se enamoró de Pedro Moral, pero sí se ilusionó y ese fue el motivo por el cual no se casó: “Era de él el sueño de casarse, yo no quería, mi sueño era formar una familia, pero no vestirme de blanco”.

