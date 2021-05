Sheyla agradece a Dios por nuevo galán: “Me lo mandó desde el cielo”

Compartir Facebook

Se derrite de amor. La modelo peruana, Sheyla Rojas, está más que feliz con el empresario mexicano, con quien ha iniciado una relación amorosa, después de estar tiempo suelta en plaza.

En una entrevista, la popular “leona loca” gritó a los cuatro vientos que está más que enamorada de su nueva pareja. Incluso, “Shey Shey” agradece a Dios por haberlo mandado en el momento exacto para ella.

“La verdad estoy en una etapa muy bonita en mi vida, gracias a Dios tengo un hombre maravilloso que está conmigo, que yo creo que Dios me lo mandó desde el cielo. Es una persona que me cuida muchísimo y me da esa paz, esa tranquilidad que yo necesitaba en mi vida”, mencionó Sheyla Rojas.

A pesar de encontrarse embobada de su empresario, la modelo no quiso revelar el nombre de su nuevo galán. Sin embargo, el apelativo de cariño que usa Sheyla para él es de “Changuito”, ya que en algunos videos se le escucha decirle así.

“Se muere (si digo su nombre). Él no quiere saber nada (de la televisión), debo respetar eso”, indicó “Shey Shey”.

Como se recuerda, la modelo viajó a México para vacacionar. No obstante, tras tener distintas propuestas laborales, Sheyla Rojas decidió quedarse por tierras aztecas, donde encontró el amor.

