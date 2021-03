Sheyla anuncia a los 4 vientos su soltería: “Puedo viajar sin pedir permiso”

Compartir Facebook

Corazón sin dueño. La modelo rubia, Sheyla Rojas, anunció a los 4 vientos que, en este momento de su vida, se encuentra soltera y sin ningún galán que la pretenda lo que es mucho mejor.

A través de un divertido TikTok, la popular “leona loca” indicó que se le da bien estar soltera, pues no tiene que estar dando explicaciones a nadie y puede viajar al extranjero sin ningún problema.

“A mi me encanta estar soltera porque puedo viajar a diferentes países sin pedir permiso”, se le escucha decir a Sheyla Rojas. Después de tremenda revelación, la modelo se puso a mover el cuerpo al ritmo de la canción “Cerca de ti” de Thalía y Leslie Shaw. Incluso, la rubia remarcó la frase “Hago lo que quiero sin pedir permiso”

Como se recuerda, la modelo fue duramente criticada por preferir quedarse en México y no regresar para estar con su pequeño hijo. Su expareja Antonio Pavón tuvo que venir desde España para llevarse a su niño junto a su familia, cuidarlo y pasar tiempo juntos.

Advíncula marca distancia

El seleccionado nacional, Luis Advíncula, pidió que ya no la vinculen con Sheyla Rojas y que lo dejen en paz. En una transmisión junto a Jefferson Farfán, “Bolt” mencionó que ya se encuentra tranquilo.

“Ya me imagino todo lo que ponen, papi, así que prefiero no decir nada. Por favor, déjenme en paz, que me dejen en paz, ya estoy tranquilo”, indicó.

