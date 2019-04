No se queda callada. La conductora Sheyla Rojas no soportó que un cibernauta le diga “arribista” y lo desmintió, aunque aceptó que se considera una mujer “ambiciosa” que trabaja para conseguir lo que se propone.

“Arribista no, pero si soy más ambiciosa de lo que me gusta aceptar… trabajo y lucho por conseguir mis sueños, los de mi familia y cumplir las metas que me trazo”, respondió en Instagram la rubia.

Asimismo, uno de sus seguidores le comentó a la ‘Leona loca’ que estaba juntando 170 mil dólares para casarse con ella, a lo que ella contestó: “Bebé no es necesario eso, con tu apoyo desinteresado y cariño sincero es suficiente”. ¿indirecta para su ex Pedro Moral?

No hace caso a ataques

De otro lado, un fan indicó que admira a Rojas por no ser una conformista y que sale adelante a pesar de “los tropiezos” con esas piedras escamosas”. “Nadie debe conformarse, ahora somos independientes, trabajamos y sacamos adelante a nuestra familia. Tenemos que saber lo que valemos y nos merecemos”, aseveró la rubia, agregando en otro comentario que las mujeres deben de darse cuenta lo mucho que valen para que “ningún hombre” les haga sentir lo contrario.

Mientras que otra seguidora la felicitó por no responder a sus críticos tras haber terminado su relación con Pedro Moral y mostrarse con una sonrisa siempre. “Para qué perder el tiempo con personas que no existen, importan o lo merecen”, indicó ‘Shey Shey’.

Chotea a ‘Idéntico’

Sheyla tuvo en su programa al grupo ‘Idéntico’ y le pidió que no le vuelvan a dedicar una canción. Como se recuerda, los temas del dúo musical formaron parte de su romance con Moral, incluso los cantantes estuvieron en su pedida de mano.

El hecho ocurrió cuando los cantantes presentaron su tema ‘Vuelve’. “No, hijito, no me la dediquen, se los ruego”, dijo la presentadora de ‘Estas en todas’.