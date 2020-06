Sheyla demostró que es un cero a la izquierda en la cocina

Compartir Facebook

Sheyla Rojas demostró que se muere de hambre cocinando. La autodenominada ‘Barbie peruana’ participó en el reality ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, programa que se verá hoy, y durante su participación demostró no llevarse bien con las ollas y sartenes.

«Me pongo nerviosa, no sé qué hacer», se le escucha decir en el video promocional. Ella confundió algunos ingredientes, demostró que no es buena cortando la cebolla y olvidó prender la cocina. Además, en algún momento, Sheyla cogió con las manos una verdura muy caliente y gritó: “¡Me quemo!”. También, perdió la paciencia ante las sugerencias de cocina del conductor Yaco Eskenazi, y no tuvo mejor idea que perseguirlo a sartenazos.

De otro la rubia, contó de su programa por redes. «Todos los sábados a las siete de la noche estoy en redes con ‘Sin ningún filtro'».