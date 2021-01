Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Suelta en plaza aún. La modelo Sheyla Rojas se pronunció, luego que deslizaran el rumor que, después de tanto tiempo soltera, había encontrado un nuevo galán y estaría en una relación sentimental.

Sin embargo, a través de redes sociales, “Shey Shey” negó que esté con alguien, pues confirmó que continúa soltera. Además, pidió que no le estén relacionando con nadie, ya que quiere seguir tranquila.

“Ahora sí, déjense de especulaciones. Estoy tranquila, estoy soltera. No estoy con nadie. (…) Es increíble como no me pueden dejar tranquila. Yo no me meto con nadie, trato que mis cosas se mantengan al margen. No me gusta comenzar el año con más chismes”, mencionó Sheyla Rojas.

También te puede interesar: Milett responde si subió de peso: “La delgadez no es sinónimo de hermosura”

Además, dio actualizaciones de cómo van las extrañas manchas rojas que le salieron en el “totó”, pues muchos de sus seguidores se preocuparon por la integridad de la popular “leona loca”. Según la modelo, probablemente sea una reacción alérgica.

“Estuve nadando con delfines, estuve en la arena. Quizás mi piel es alérgica a algo y reaccionó. (…) Son como quemaduras. Estaba super rojo y me asusté. De repente por un animal, pasa”, indicó “Shey Shey”.

Como se recuerda, la modelo se encuentra vacacionando en México. La modelo comparte sus fotos disfrutando la playas del país azteca.

También te puede interesar: Paula Manzanal cuenta que ‘Nachito’ la terminó por aparecer en ‘Amor y Fuego’