Sheyla ningunea a Simón Sánchez Alayo: “No estuve con él, que se ubique”

Durante la entrevista a Sheyla Rojas hoy en ‘Amor y Fuego’, la modelo dejó en claro algo que se habló mucho por tanto tiempo y nunca tuvo la oportunidad de aclarar el tema.

La expareja de Antonio Pavón se contactó desde México y habló largo y tendido con Rodrigo González y Gigi Mitre. En el espacio televisivo, la exchica reality comentó de los hombres con los que estuvo relacionada.

“No, nunca he viajado con él. Yo viajé con Omara, él y yo nunca hemos viajado”, dijo Sheyla Rojas ante la pregunta de si alguna vez fue pareja de Simón Alayo. “Yo y él sí hemos salido como amigos, sí nos hemos visto pero que hayamos tenido una relación, que se ubique y le baje un cambio, así de simple”, agregó.

De acuerdo explicó la modelo, el empresario no cumplía con las cualidades que la “atraparon” como para estar con él. “Es que me da risa que él manda esos videos, como dando a entender que estuvo conmigo. Relájate un poquito, yo no estuve contigo. Ubícate. Que te duele, no es mi culpa. Yo siempre fui clara con él y le dije que no iba a estar con él porque tenía cosas que no me gustaban de él y por eso no íbamos estar”, concluyó.

Sheyla Rojas sorprende con consejo para sus seguidores: “Agradece las puertas cerradas”

La ex conductora de televisión asombró a todos por los diversos mensajes de reflexión y consejos de vida, que deja casi a diario en redes sociales.

‘Shey Shey’ desde que regresó de España después de pasar algunas semanas al lado de su pequeño Antoñito, empezó a dejar en redes sociales, profundas reflexiones de vidas. Además de compartir los momentos en los que va a la iglesia.

Esta vez ‘Shey’ dejó algo parecido a un consejo de vida a través de su cuenta oficial de Instagram. Ella compartió una infartante fotografía suya y la acompañó con palabras acerca del agradecimiento a las “No” que te da la vida. “Agradece las puertas cerradas, los desvíos y obstáculos. Ellos te protegen de caminos y lugares que no son para ti”, señaló ‘Shey’. Muchos de sus seguidores agradecieron el mensaje y otros la criticaron por “falsa”.

Sin embargo, no terminó allí pues ‘Shey’ se animó a dar otro consejo de empoderamiento pero esta vez a través de sus historias de Instagram. Sheyla compartió un mensaje de aliento para que las personas se atrevan a hacer cosas nuevas. “Di que sí. Si lo sueñas, búscalo. Si lo deseas, siéntelo. Si lo tienes, agradécelo”, escribió ‘Shey’ acompañando una fotografía suya.

Parece ser que el estar en España le dio mucho tiempo a ‘Shey’ de pensar algunas cosas y ahora regresó mucho más madura y con varios consejos para todo el mundo.

