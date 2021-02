Sheyla revela que Santamaría le hizo show para que no se vaya: «Casi se pone a llorar»

Compartir Facebook

La modelo Sheyla Rojas aseguró en ‘Magaly TV La Firme’ que nadie la botó de México y más bien el jugador Santamaría, protagonista del tema, le hizo todo un show para que no se vaya.

“Llamó a mí mamá y me hizo el chongo de la vida porque me dijo: ‘tú no tienes palabra, tú me prometiste, tú te estás dejando influenciar por tu amiga, eres muy manipulable’”, dijo la rubia.

La popular ‘Shey Shey’ contó que Santamaría se mostró preocupado cuando Sheyla le dijo que se iría y la amenazó con hablar con su mamá.

“Sheyla es muy peligroso ¿A dónde tú te vas a ir? Yo le voy a decir a tu mamá, que aquí es peligroso”. Este hecho desesperó a la modelo y le respondió: “Por favor, no la asustes a mi mamá, yo no me quiero ir a Perú”.

La exchica reality continuó dando su versión de los hechos y aseguró que casi el jugador se pone a llorar. “Si te vas a Perú, entonces tú no tienes palabra. ‘Ay casi se pone a llorar el huev**’”.

Cabe indicar que la modelo afirmó que no tiene ninguna relación con el defensa nacional y prefiere mantenerse solterita.

