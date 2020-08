Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras los rumores de un posible romance entre Ethel Pozo e Ignacio Baladán, la conductora Sheyla Rojas le recomendó a la hija de Gisela Valcárcel que le dé una oportunidad al chocolatero, pues considera que aparte de ser atractivo físicamente tiene su billete.

El hecho ocurrió cuando Jaime ‘Choca’ Mandros resaltó las cualidades de la presentadora de ‘América Hoy’. “Ella es una mujer soltera, exitosa. Él también es un chico empresario, de buen cuerpo, buena pinta, es de buen cuerpo”, dijo el morocho.

Por su parte, Sheyla comentó entre risas: “Es Guapo, guapo, empresario (hizo la señal del dinero con las manos)”.

Mira también: Billboard llama “la poderosa” de la salsa a Daniela Darcourt y a Yahaira “cantante en ascenso”

DEFIENDE A CHICO REALITY

De otro lado, Sheyla salió en defensa del integrante de ‘Esto es guerra’, quien llamado por Rebeca Escribens como “fresco” y dijo que el modelo se “cuelga de Ethel Pozo”.

“Ignacio no necesita colgarse de nadie, Ethel también trabaja en televisión, eso no quiere decir que por más que sean amigos y compartan historias en Instagram, nadie necesita colgarse de nadie”, indicó la presentadora de ‘Estas en todas’.

IGNACIO MOLESTÓ CON REBECA

Cabe mencionar, que en una reciente entrevista Ignacio comentó que le incomodo los comentarios de Rebeca Escribens y dejó en claro que solo fue sincero cuando habló de la engreída de la ‘Señito’.

“A Rebeca la quiero mucho, pero un poco que me molestó su comentario porque todas las preguntas que me hicieron a mí sobre Ethel fueron las más sinceras y ella es una chica muy guapa, una excelente madre y que cualquiera se puede enamorar de una chica así, pero no entiendo dónde está el tema de colgarme o no”, sentenció.

Entérate más en: Ignacio Baladán asado con Rebeca Escribens y ‘jura’ no se cuelga de Ethel

“SOY LA FINGIDAZA Y LA COLORINA”

Hace unas semanas la modelo se lució en su programa con un vestido poco escotado, pero con una atrevida abertura en la pierna izquierda en ‘Estas en todas’ y confesó que tiene varias personalidades.

Entérate más: Sheyla reveló que tiene varias personalidades: “Soy la fingidaza y la Colorina”