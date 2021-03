Sheyla Rojas aconseja: “Cuando sabes lo que quieras, no importan los lujos”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tremendo. La modelo Sheyla Rojas se animó a dar un gran consejo a todos sus seguidores en redes sociales, después de estar en el ojo de la tormenta por la filtración de unos videos íntimos.

A través de Instagram, la popular “leona loca” compartió un interesante mensaje a todas las mujeres, pues lo más importante en la vida no son los lujos, sino sentirse bien consigo mismo y tener las metas claras.

“Cuando sabes lo que quieres no importa los lujo. Lo que importa es que te sientas hermosa y fuerte”, indicó Sheyla Rojas. Junto a la publicación, dejó un video de ella bailando la canción “Cinco Estrellas” de Yoss Bones.

También te puede interesar: ¡Tremendo roche! Yahaira Plasencia responde que el Coliseo Romano está en España

“Lo que tú me das es cinco estrellas. Muchos lujos toda la noche entera. Lo que tú me das es cinco estrellas, pero a mí no me interesa”, se le escucha cantar a la modelo, mientras se mueve al ritmo del hit.

Se queda por México

Sheyla Rojas recalcó que, por ahora, no está en sus planes volver al Perú, ya que está disfrutando su soltería en México, donde había indicado que tiene distintas propuestas laborales.

“Ahora no tengo planes de volver al Perú, acá estoy tranquila”, mencionó “Shey Shey” en sus redes sociales.

También te puede interesar: ¡Le quitaron todo! Estafan a Anahí de Cárdenas con el cuento del ‘Bono’