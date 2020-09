Sheyla Rojas anunció su retiro de la TV: «Es difícil tener una vida privada»

Compartir Facebook

Sheyla Rojas rompió su silencio. Tras varias semanas del escándalo que la involucró en una relación con el futbolista Luis Advíncula y haberse dado un paso al costado de su programa de espectáculos, se pronunció a través de su red social, Instagram para conversar con sus fanáticos sobre sus futuros planes laborales.

La rubia no dudó en responder las continuas dudas de sus seguidores. Una de las preguntas que le formularon a la ex anfitriona es ¿Por qué se había salido de la tv si, se le extraña? «El mundo de la TV tiene su lado bueno, pero para mí es muy difícil tener la vida privada o estar lejos de tanta maldad por eso es que no quiero pertenecer más, pero estaré en contacto con ustedes», dice un post de la rubia.

También contestó la pregunta sobre cómo afrontó lo sucedido y lo hizo con una frase de Bob Marley: «Todo el mundo te va a lastimar, solo debes encontrar por quien vale la pena sufrir».

EL ESCÁNDALO DE SHEYLA ROJAS Y LUIS ADVÍNCULA

Esta es la primera vez que Sheyla Rojas se muestra tan sincera en sus redes sociales respondiendo sobre el último escándalo en el que fue involucrada tras revelarse comprometedoras conversaciones entre ella y su examigo Irvin Vera. La exchica reality ha pasado por un momento sumamente complicado tras recibir innumerables críticas por parte de sus detractores en redes sociales.

