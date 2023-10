¡Las nuevas pinkys! «Muchos te criticaron y lo lograste», Sheyla Rojas aplaude triunfo de Luciana Fuster

Sheyla Rojas no fue ajena al la coronación de Luciana Fuster comí la nueva Miss Grand International 2023.

La modelo aplaudió esi el esfuerzo y dedicación que tuvo la pareja de Patricio Parodi para llegar hasta donde está y lograr cumplir uno de sus objetivos.

Emocionada en redes

La popular «Shey Shey» siguió de cerca la premiación del certamen de belleza pues Luciana se disputó la corona junto a la Miss Colombia.

Ambas modelos se agarraban de las manos cuando el conductor del certamen terminó gritando «Perú».

Es así que Sheyla público las imágenes de la coronación de Luciana acompañado de un emotivo mensaje,.

«Luuuu lo lograste, muchos te criticaron pero lo lograste y a lo grande», finalizó la influencer.

Mira también: “Cobarde, poco hombre”: Peluchín critica a Paolo Hurtado por sus comentarios a Jossmery Toledo

Cómo se sabe Luciana se encontraba acompañada de su familia y de la familia de Patricio Parodi.

Cabe recalcar que Sheyla fue expareja del popular «Pato» hace ya algún tiempo, sin embargo, la modelo no se hizo roche y felicitó a Fuster.

¿Qué pasó entre Patricio y Luciana?

Como se recuerda Sheyla y Patricio Parodi iniciaron un romance cuando ambos trabajaban en ‘Esto es Guerra’.

A inicios del 2015, el popular ‘Pato’ confirmó su romance con la modelo chiclayana, ya que todo se trataba de especulaciones.

Tras ello, ambos participantes del reality de América Televisión dejaron de esconderse y se mostraron más juntos que nunca.

Durante uno de los episodios del reality de competencia, Patricio Parodi aseguró estar orgulloso de salir con Sheyla Rojas, pese a todas las criticas en contra de la popular ‘Shei Shei’. La pareja enfrentó todos cuestionamientos de su relación y dos años después anunciaron el fin de su relación.

“No lo digo (estamos juntos) porque no me gusta exponer mi vida privada. Pero más lo hago por ella, porque yo puedo soportar críticas, en cambio ella (Sheyla) es mamá, es una mujer increíble y no se merece tanto maltrato”, expresó ‘Pato’ Parodi ante la chiclayana y sus compañeros de programa.

Después de aproximadamente dos años de romance, Patricio Parodi y Sheyla Rojas anunciaron su distanciamiento, pero nunca revelaron las razones.

Mira también: “Puro show su separación”: Usuarios arremeten contra Yiddá Eslava y Julián Zucchi por su nueva película

Luego de que los programas de televisión especularan sobre una supuesta infidelidad por parte de Patricio Parodi, él aclaró que su separación con la exconductora fue por mutuo acuerdo.

“Tuvimos una relación bonita de dos años, con sus idas y venidas como cualquier relación, pero no todo es para siempre. No terminamos de una mala manera, hemos terminado bien, somos amigos. Si nos ven tomando café, es normal”, expresó.