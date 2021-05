Sheyla Rojas basurea a la Magaly : “Es un parásito”

Compartir Facebook

Al parecer a Sheyla Rojas no le gusta que Magaly Medina mencione que el mexicano que conquistó su corazón es un ‘agricultor’ haciendo referencia a que se dedicaría a algo ilícito, es por eso que la ex rubia arremetió contra la ‘urraca’ a través de su cuenta de Instagram.

“Mi pareja es un hombre profesional y trabajador y no tengo que dar explicaciones sobre su vida. Él no es alguien público pero ya estuvo bueno esa señora y sus insinuaciones despectivas, poniéndome a mí como algo que no soy”, refirió la curvilínea.

Por si fuera poco la “Shey Shey” tildó de ‘frustrada’ a la periodista de ATV, por el fin de su relación con el notario Alfredo Zambrano.

“No sé si está frustrada por su reación disque perfecta como pregonaba con su notario llegó a su fin, ah y así me quiera entrevistar jamás aceptaré darle una entrevista. No quiero y tampoco le alcanzaría el presupuesto si eso le da cólera ni modo”.

Finalmente, dijo que la ‘urraca’ es un parásito. “A esa señora jamás le daría una entrevista gratis bebé, imagínate. Hace su programa y su rating hablando de mí y de los demás como parásito”, añadió Sheyla.

De otro lado, señaló que su pareja no es agricultor, ni ganadero; ya que ella a veces hace bromas, pero “la gente lo toma en serio”. “Les quiero decir: él no es agricultor, él no es ganadero, por si acaso. Yo a veces hago bromas y a veces hago comentarios y la gente los toma en serio y pues no, no, él no es granadero, él no es agricultor, eso sí quería aclararlo”, indicó Sheyla Rojas