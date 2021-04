Sheyla Rojas corta transmisión en vivo por insultos de usuarios

Compartir Facebook

No aguantó más. La modelo rubia, Sheyla Rojas, no está atravesando por un buen momento, ya que cuestionaron algunos viajes que realizó hacia México por propuestas laborales. Sin embargo, cuando busco refugio en redes sociales, no recibió lo que esperaba.

Precisamente, el lunes en la tarde, la “leona loca” hizo una transmisión en vivo para conversar y responder algunas preguntas de sus seguidores. Estos no fueron muy amables con la “exchica reality”, ya que comenzaron a insultarla por distintos pasajes de su vida o los arreglitos que se hizo.

Según el programa de Magaly Medina, Sheyla Rojas pasó un mal momento en su transmisión en vivo. “Sheyla cuánto cobras”, “Para cuándo tu privado”, “Plástica”, “Tus labios quedaron deformes”, fueron algunos de los comentarios más ligeros que le hicieron, pues su “live” estuvo plagado de malos mensajes hacia ella.

Cansada de leer tantas barbaridades escritas en su mayoría por hombres, la modelo decidió terminar la transmisión para no seguir con las burlas hacia ella. A pesar de tener casi 4000 conectados, Sheyla Rojas terminó harta de los comentarios.

“Bien maleada la gente, tienden a sacar todo lo que tienen reprimido dentro y tienen una violencia tan grande que aflora de esta manera”, mencionó Magaly Medina en defensa de la integridad de la modelo.

