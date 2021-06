Sheyla Rojas dice que no se aumentó los bustos: “No nada, es el topcito”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Sheyla Rojas volvió a dar que hablar luego de que en una entrevista con ‘América Hoy’ negara haberse hecho algún arreglito en los bustos.

Janet Barboza no dudó ni un segundo en preguntarle por sus bustos, que a simple vista sí parece haber pasado por el quirófano. La ‘Rulitos’ le preguntó si se aumentó la talla de sus pechos.

“No es nada, es el topcito…no me he hecho nada pero muy pronto sí me haré, pero por ahorita no nada”, indicó la influencer que actualmente radica en México.

También puedes ver: ¡Una muñequita! Lesly Águila luce con cambio de look

Sheyla chotea a misios y no le molesta que le digan interesada

Mientras muestra en redes sociales la vida de lujos y detalles que ahora la rodea en México con su nuevo novio, de quien aún no revela su identidad ni a qué se dedica, Sheyla Rojas asegura que ahora sí está enamorada y no le ofende para nada que le griten interesada en las redes sociales.

La modelo dijo no se sentirse ofendida por estos agravios y reconoció que se considera una mujer interesada.

“A mí me dicen que soy super interesada y, a estas alturas de mi vida, la verdad es que lo tomo bien. Yo siempre quise estar con alguien que me pueda dar esta estabilidad para que pueda formar una familia, para poder tener mis hijos. Ya trabajé mucho tiempo, entonces yo quiero ahora sí tener más hijos”, comentó en enlace con ‘América Hoy’.

Sheyla Rojas confesó que le gustaría tener otro bebé: “Me encantaría”

La modelo Sheyla Rojas abrió su corazón en una entrevista con ‘América Hoy’ y reveló algunos deseos que nunca había contado.

En una nueva edición del programa conducido por Ethel Pozo, la exchica reality, quien está en el extranjero, reveló que le gustaría ser madre por segunda vez. “Me encantaría”, dijo.

“Por estar trabajando no pude disfrutar del crecimiento de Antoñito. Ahora sí quiero tener hijos con alguien y poder dedicarme a ellos”, agregó Sheyla Rojas, quien radica en México.

Reveló también que si llega alguien a su vida, podía cumplir ese sueño, afirmando que no le cierra las puertas al amor y a la posibilidad de tener una nueva familia. “Si el tiempo me confirma que sea la persona indicada para él, a buena hora”. Agregó la modelo.

MIRA TAMBIÉN: Tula Rodríguez denuncia que su esposo figura como votante electoral: “Él no podía ni firmar”