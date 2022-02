Sheyla Rojas estaría nuevamente soltera por peculiar mensaje

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo es influencer Sheyla Rojas estaría nuevamente atravesando problemas en el amor y es que según Magaly Medina la rubia no habría pasando San Valentín con su Sir Winston.

Como se vio en sus redes sociales Sheyla compartió fotos con su maquilladora anunciando que irían a cenar juntas por el día del amor y la amistad pero lo que muchos se preguntaron fue ¿Dónde estaba Sir Winston?, al parecer la pareja se encuentra distante nuevamente.

Rojas aprovechó sus redes para escribir un misterioso y sugerente mensaje donde dejaría entrever que estaría soltera nuevamente.

«Y sin buscarla encontrarás a esa persona que también se haya cansado de juegos y que su lealtad esté a la misma altura que la tuya», fue el mensaje de Sheyla junto a una foto sexy de ella.

Es así que en el último programa de Magaly la conductora dijo que de fuentes confiables se sabe que ambos no pasaron el día del amor juntos y estarían cada uno por su lado pues el ex galán de Sheyla siempre se lucía con lujosos regalos y esta vez no tuvo presencia.

Nuevas cirugías de Sheyla Rojas causan asombro en Rebeca Escribens

Los recientes cambios de Sheylas Rojas no solo han impactado a sus seguidores de redes sociales, sus amigos y conocidos de la farándula también se han mostrado sorprendidos por las nuevas cirugías que ha mostrado en sus últimas entrevistas televisivas, donde lució una cintura de avispa y unos exagerados labios carnosos que no la dejan ni hablar correctamente.

La que se dio cuenta de ese detalle fue Rebeca Escribens, quien hizo una broma sobre los labios de la nuevamente rubia durante la última emisión de ‘América Espectáculos’. “Veíamos declarando a Sheyla Rojas ella y su boca, de todas maneras su boca vive y ya tiene nombre propio… Y la dicción (no puedo hablar). No puede ya ni mover la boca hijita”, señaló entre risas Escribens.

Mira también: Tras mensajes a Paula Manzanal, Milena Zárate no le tiene confianza a bailarín

“Seguro le pasarán este video y se matará de la risa porque tiene correa. No sé si con esa cintura hecha se pone pasador de talla 33 de niña todavía. Cada uno vive como quiere y como pueda. Cuando tengamos la edad de Fede sabremos si las decisiones que tomamos de jóvenes habrán sido las correctas”, agregó Rebeca.