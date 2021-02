Sheyla Rojas le habría mandado ‘fotos hot’ a saliente de Jamila Dahabreh

Compartir Facebook

¡Una afectada más! Pasan las semanas y, envés de calmarse las aguas en el entorno de Sheyla Rojas, continúa estando en el ojo de la tormenta. Esta vez, Jamila Dahabreh salió a echar a “la leona loca” por haberla “atrasado”.

En una entrevista en un programa de espectáculos, la modelo reveló que “Shey Shey” no respetó que estaba en ‘saliditas’ con alguien y le mandaba ‘fotos y videos hot’, a pesar de tener una amistad.

“Yo salía con un chico, pero nadie sabía. Según ella tampoco sabía, entonces me enteré que se vieron. Él me dijo que le mandaba videos fuertes. Yo le reclamo, y según ella no sabía nada. (…) Es una larga historia, pero él terminó contándome y obviamente luego de eso nada que ver con ese chico. Me enteré de todo por Paula (Manzanal)”, indicó Jamila Dahabreh.

Como se recuerda, se reveló que Sheyla Rojas había realizado una ‘videollamada hot’ junto a Vladimir De Guest, expareja de Paula Manzanal, sin que ella lo supiera. Cuando se hizo públicas las imágenes, Paula pidió explicaciones a “Shey shey”, pero ella lo negó todo porque solo querían desprestigiarla.

Sin embargo, los argumentos de Sheyla Rojas no fueron convincentes para Paula Manzanal, quien terminó toda relación amical que tenía con ella. Incluso, la dejó de seguir en redes sociales.

