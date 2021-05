Sheyla Rojas reflexiona en redes: «No todos te deben amar»

Compartir Facebook

A través de sus redes sociales, Sheyla Rojas quiso dejar un mensaje especial para los seguidores que lo estén pasando mal actualmente y es que para la exrubia, es normal que recibamos críticas, ya que no todos nos deben amar.

La exconductora de Estás en Todas se mostró despreocupada y feliz por lo que la vida ‘le ha regalado’ ahora, así que quiso compartir una reflexión desde adentro con sus fans.

«Sonríe. Sé tu misma… No todos te tienen que amar y tú no tienes que preocuparte por eso!», se lee en la descripción de la fotografía de Instagram en la que se luce con un enorme ramo de rosas rojas y un apretado vestido a rayas.

LE DIO CON PALO A MAGALY MEDINA

Al parecer a Sheyla Rojas no le gusta que Magaly mencione que el mexicano que conquistó su corazón es un ‘agricultor’ haciendo referencia a que se dedicaría a algo ilícito, es por eso que la exrubia arremetió contra la ‘Urraca’ a través de su cuenta de Instagram.

“Mi pareja es un hombre profesional y trabajador y no tengo que dar explicaciones sobre su vida. Él no es alguien público pero ya estuvo bueno esa señora y sus insinuaciones despectivas, poniéndome a mí como algo que no soy”, refirió la curvilínea.

“No sé si está frustrada por su relación disque perfecta como pregonaba con su notario llegó a su fin, ah y así me quiera entrevistar jamás aceptaré darle una entrevista. No quiero y tampoco le alcanzaría el presupuesto si eso le da cólera ni modo”, agregó.

Finalmente, dijo que la ‘urraca’ es un parásito. “A esa señora jamás le daría una entrevista gratis bebé, imagínate. Hace su programa y su rating hablando de mí y de los demás como parásito”, añadió Sheyla.

