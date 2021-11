Sheyla Rojas responde a la madre de Luis Advíncula

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo aprovechó que se encuentra temporalmente de paseo en tierras peruanas para conceder una entrevista y responder sobre las declaraciones que dio en su momento la madre del jugador Luis Advíncula quién se mostró en desacuerdo que su hijo mantenga un romance con la ex rubia.

Como se recuerda Felicia Castrillón madre del jugador tildó a la ‘ex chica reality’ de interesada por lo que no le convenía a su hijo, estas declaraciones evidentemente disgustaron a la influencer quien se animó a responder.

“Sí la vi, todo bien, no soy interesada, la señora no me conoce”, se defiende Sheyla Rojas.

Además en una parte de la entrevista para el Sexto Día afirma que no se considera una mujer interesada pues actualmente vive felizmente enamorada de Luis Miguel Galarza o mejor conocido como ‘Sir. Winston’.

Estas declaraciones solo fueron un avance de lo que se verá en el programa completo el día sábado por la noche.

Hasta el momento se sabe que Sheyla solo estará unos días en Perú ya que pasará Navidad en México junto a su pareja y su familia, por su parte su hijo Antoñito celebrará esta fecha con su padre.

La modelo aclaró que ya no existen ningún tipo de resentimientos o peleas con Antonio Pavón por lo que la relación como padres solo se ha fortalecido por el bien de su pequeño.

Sheyla Rojas revela el tiempo de relación que lleva con Sir Winston: “Tenemos 6 meses”

Sheyla Rojas y Sir Winston, por lo que parece, tienen una relación bastante seria, y muchos pensarían que se ha solidificado con el pasar del tiempo pero en este caso no es así. Pues ‘Shey Shey’ se animó a revelar cuánto tiempo de relación lleva con el mexicano, Sir Winston.

Mira también: Andrea San Martín: Su abogado estaría pensando dejar el caso

La pelinegra dijo que trata de mantener su relación alejada de los medios y por eso no había revelado su tiempo de relación. Sin embargo, esta vez, cuando estuvo de invitada en ‘América Hoy’ decidió contarlo sin tapujos.

“Trato de cuidar esa parte de mi vida. Estamos nosotros poco tiempo de relación. Nosotros tenemos 6 meses”, expresó ‘Shey Shey’.