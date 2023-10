El Gran Chef famosos: Sheyla Rojas revela que fue convocada pero no aceptó ¿Qué pasó?

Sheila Rojas usó sus redes sociales para revelar que fue convocada para el programa de ‘El Gran Chef famosos’, sin embargo, dejó pasar esta oportunidad para otra ocasión.

La modelo se pronunció mediante sus historias de Instagram y reveló el real motivo por el que no quiso ser parte de la cuarta temporada del programa de cocina el cual viene cautivando a miles de televidentes.

Choteó al programa

Sheyla Rojas uso la conocida dinámica de la caja de preguntas dónde usuarios pueden hacer todo tipo de interrogantes a la influencer sobre su vida personal o profesional.

Es así que la pareja de Sir. Winston confesó que fue convocada para el programa ‘El Gran chef famosos’ en donde podía demostrar sus dotes culinarios sin embargo prefirió no aceptar la propuesta.

¿Te propusieron estar en el programa de ‘El Gran Chef famosos’?, preguntó uno de los usuarios a lo que la ex chica reality terminó confesando la verdad.

«Sí, pero no estaba en mis planes muchas horas de grabación, queríamos disfrutar de Perú y en hacer otras cosas», escribió la modelo.

Cómo se sabe tras su visita al Perú, Sheyla se paseó por todos los sets de televisión, pero no tenía planeado quedarse mucho tiempo por lo que actualmente la influencer está Guadalajara junto a su pareja para seguir presumiendo de sus lujos.

Cabe resaltar que la modelo ha publicado alguno que otro video demostrando que sí tiene habilidades para la cocina por lo que podría ser una próxima contrincante bastante fuerte.

La ex pareja de Antonio Pavón no descartó la posibilidad de más adelante tomar esta oportunidad.

Le dice NO al bótox y al ácido hialurónico

Por otro lado, la modelo también reveló a través de sus redes sociales que ya no usa ningún retoquito en el rostro tras sus malas experiencias.

La influencer confesó que todo lo que se ve ahora es natural y que ha dejado de lado las intervenciones quirúrgicas para lucir más regia.

«Tienes bótox o ácido hialurónico», le preguntó un usuario a lo que Sheyla de inmediato respondió. «Hace casi dos años que ya no me aplico nada de eso solo tratamientos faciales y obvio no puede faltar una buena rutina de skincare mañana y noche», afirmó.

Como se recuerda, hace algunos meses atrás Sheyla decidió entrar nuevamente a sala de operaciones para poder corregir su nariz que según ella tenía el tabique desviado.

Es así que la modelo presumió en redes el proceso y resultado de su intervención en la que muchos usuarios aplaudieron este arreglito ya que lo consideraron sutil a comparación de sus otros retoques.

Sin embargo, en algún momento la popular ‘Shey Shey’ confirmó que tuvo excesos en realizarse algunos cambios físicos y es que la fama la llevó a no medir lo que quería.

“Me siento mal, me he hecho cositas que no debía. Y lo vuelvo a recordar: A veces, el exceso a hacerte cosas y procedimientos te puede jugar una mala pasada. Yo empecé a los 29 a hacerme cositas, pero qué pasa, cuando trabajamos en TV el canje, por la facilidad te dejas convencer”, dijo