Sheyla Rojas revela que Sir Winston le paga la pensión a su hijo

La ex chica reality reveló que su actual galán hace de todo para ganarse su corazón, uno de ellos es que paga la pensión de su hijo Antoñito.

‘Shey Shey’ estuvo en exclusiva para las cámaras de Amor y Fuego y reveló todos los detalles de su relación con su galán mexicano, Luis Miguel Galarza, más conocido como Sir Winston. La modelo dejó boquiabiertos al anunciar este detalle.

En conversación con ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la ‘leona loca’ admitió que su pareja paga la pensión de su menor hijo, pues en este momento ella no se encuentra estable económicamente y no tiene un trabajo.

“Yo fui clara desde un principio, yo si estoy con alguien y quiero formar mi familia, quiero estar con alguien que sepa que no quiero trabajar y fui super clara con eso. Nunca he disfrutado el tema de ser ama de casada”, comentó.

Además reconoció que su pareja es muy cuidado con el tema del dinero: “El cuida mucho el dinero, no despifarramos el dinero, pero me da todo lo que necesito, no me puedo quejar al respecto. Gracias a Dios estoy bendecida de un hombre que sí me ayuda, que me da dentro de sus condiciones económicas, Gracias a Dios, estoy ayudando a mis padres, a mi hijo que es lo más importante”, concluyó.