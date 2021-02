Compartir Facebook

Sheyla Rojas reapareció en redes sociales y dejó en claro que, pese a haber sido ampayada con el futbolista Anderson Santamaría y aparecer ‘en amoríos’ con un empresario minero, ella todavía se mantiene soltera.

La exconductora de televisión rompió su silencio a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde pidió al público no meterse en su vida privada y de tener todo el derecho de conocer a algunas personas.

“Han intentado relacionarme con perro, pericote y gato y jamás, nunca. Por más que me hayan querido relacionar con todo tipo de persona yo no he tenido en todo este tiempo ninguna relación con nadie. Pretendientes sí, por su puesto que he tenido bastantes, pero eso no significa que eso sea una relación con alguien”, indicó.

Poco después agregó que ella dará a conocer cuándo y con quien esté siempre y cuando esa persona valga la pena para ella.

“Cuando yo te legalice y quiera estar contigo, pues lo haré, mientras tanto, sigue intentando, sigan intentando. Les duela o no les duela, yo puedo tener la decisión de tener una relación con alguien. Hoy por hoy estoy feliz, y el día que yo me muestre con alguien, va a ser con una persona que realmente valga la pena”, señaló.

PAULA TERMINA SU AMISTAD CON SHEY SHEY

Tras revelarse una bomba en el mundo de la farándula que incluye a Sheyla Rojas y, nada más y nada menos, que el exnovio francés de su pinky Paula Manzanal, esta última ha decidido ponerle punto final a su amistad y hasta ha dejado de seguir a Shey shey de Instagram.

«Con amigos así, quien necesita enemigos», se lee en su historia de IG, tirando tremendo dardo para la ‘leona loca’.

