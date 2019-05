Sheyla Rojas saca cachita a Flavia Laos

Las redes sociales estallaron luego que Sheyla Rojas publicó una foto al lado de la madre de su expareja Patricio Paradi, Verónica Costa, con el mensaje “te quiero mucho”. Según trascendió, sería la muestra de una revancha de la conductora contra Flavia Laos, luego que esta dejara entrever que le habría mandado una foto en bikini al celular del integrante de ‘EEG’ cuando se encontraba con unas copas de más.

En tanto, Patricio salió a desmentir los rumores de su supuesta separación de Flavia porque no le habría gustado que Laos salga el fin de semana con sus amigas. “No tiene nada de malo que salga con sus amigas. No tengo por qué prohibirle nada y cómo no va a ir a la despedida de su amiga que se va a ir a vivir a otro país”, dijo Patricio.

El guerrero señaló que estuvo invitado a la fiesta pero no acompañó a la recordada protagonista de ‘Ven, baila quinceañera’ porque estuvo muy enfermo. “Me parece tonto que piensen así por dos días que no subimos historias juntos”, añadió y aseguró que, en caso su relación con Flavia termine, serán los primeros en anunciar la noticia.

“Si hubiésemos terminado, seríamos los primeros en salir a decirlo porque no queremos que especulen, pero no”, sostuvo Patricio.