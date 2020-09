Sheyla Rojas se queda sin programa tras escándalo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Se le vino la noche. Sheyla Rojas está en medio de un escándalo por sus polémicos mensajes tras su affaire con el futbolista Luis Advíncula y ahora se quedó sin programa, pues ayer su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros sorprendió a los televidentes al anunciar que ‘Estás en todas’ cumplió su ciclo y llegó a su fin.

“Hemos decido cerrar una etapa de ‘Estás en todas’, etapa que duró 7 años. El programa se hizo el favorito de los sábados en la mañana”, informó el conductor ante la sorpresa de los televidentes que esperaban una explicación por la ausencia de su polémica compañera.

“Yo me imagino que la gente está esperando un pronunciamiento con lo que ha pasado con Sheyla Rojas y como ven, ella no está. Lo único que vamos a decir como programa es que nosotros somos muy respetuosos de las libertades personales y de la vida privada de las personas”, dijo ‘Choca’ que aprovechó el momento para enviar un mensaje de apoyo a la exchica reality, quien -según había señalado el canal- pidió licencia para no estar en el programa.

“A Sheyla quiero enviarle mis buenos deseos y decirle que en esta vida se aprende de las buenas y de las malas experiencias pero también se aprende de los errores. Te mando un fuerte abrazo amiga, a ti y a toda tu famila porque me imagino que deben estar pasando un momento difícil”, indicó.

“Quiero agradecer al público por sus buenos y duros comentarios, decirles que tratemos de ser un poco más empáticos y de no juzgar a las personas. Hoy se cierra una etapa en ‘Estás en todas’, pero el programa de hoy debe continuar”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN: COVID-19: Casi la mitad de los evaluados dieron positivo en Puno