Sheyla Rojas: “Si quisiera algo con Maluma no lo haría público”

Luego que Sheyla Rojas comentara en la transmisión en vivo que realizó Maluma en Instagram y el colombiano la ignorara, los cibernautas se burlaron de la ‘Leona loca’, hoy la conductora de ‘Estas en todas’ rompió su silencio y ‘parchó’ a sus detractores.

“Tengo que reconocer que me metí a un live, es uno de mis artistas favoritos, yo me considero una seguidora de Maluma y yo, misma fan, me metí a comentar, no entiendo qué tanta alacara”, dijo la rubia.

La presentadora de televisión también se pronunció sobre los supuestos rumores, que aseguran que tendría o buscaría tener algo con Maluma.

“Hay muchas personas que crean historias y van más allá de cosas que no tienen ninguna prueba…Hay que ser un poquito más inteligentes. Si yo realmente quisiera algo con él no sería público y si yo no tengo nada que ocultar, no tengo problema en meterme a su live y dejar un comentario”, indicó.

‘DESTRUYE’ A CRÍTICOS

Asimismo, ‘Shey’ ‘Shey’ pidió que dejen de inventarle historias porque “patinan” y quedan como “payasos”.

“Allá esas personas que se crean historias y no saben ni siquiera de lo que están hablando. Ahí si un poco más de tino para hablar, yo me cuido muchísimo y muchas veces me han relacionado o inventado romances. Ponen fotos mías, pero no tienen pruebas y patinan y se ponen como payasos a hablar y decir mil cosas, pero yo de verdad me río y me lo tomo de la mejor manera”, apuntó.

‘BAÑADA EN ACEITE’

La conductora afirmó que no le importa que la critiquen por comentar en las transmisiones en vivo de sus artistas favoritos y aseguró que lo va a seguir haciendo porque “puedo y quiero”.

Por su parte, Jaime ‘Choca’ Mandros le brindó su apoyo a la rubia y contó que Sheyla y Maluma son amigos, pues ha visto conversaciones entre ambos.

“Me consta que Maluma te escribe porque yo te pedí entraditas (para un concierto) y te las dieron por interno”, reveló el conductor, a lo que la modelo solo atinó a reírse.

Cabe mencionar, que Sheyla y el colocho se conocieron en ‘Combate’.

