Sheyla Rojas sobre su ‘matri’: “Me casaré de blanco, de rojo o de negro”

La ‘leona loca’ comentó que no descarta casarse con ‘Sir Winston’ pero que aún no sabe qué es lo que pueda pasar en el futuro.

En la entrevista de “Al Sexto Día”, la ex chica reality habló sobre el posible matrimonio con su actual pareja, Sheyla no descartó contraer matrimonio pero que aún no sabe que es lo que pueda pasar.

“Como que las cosas se van dando poco a poco y ya se verá qué más pasará. Quiero tener más hijos”, respondió muy emocionada.

¿De qué color sería su vestido?

Sheyla Rojas respondió de qué color sería su vestido de novia: “Me casaré de blanco, de rojo o de negro, no sé pero de que me quiero casar, sí. Quiero formar mi familia”, aseguró. ”Yo siempre he querido encontrar ese hombre que me pueda dar esa estabilidad”, concluyó.

“CREO QUE TODA MUJER DEBE SER INDEPENDIENTE, TRABAJAR Y NO RENDIRSE”

La popular ‘Shey Shey’ usó sus redes para compartir sus planes a futuro pues como se sabe la ex rubia se encuentra en tierras peruanas, y sus seguidores se animaron a hacerle todo tipo de preguntas.

A través de una rueda de preguntas Sheyla confirmó que no tiene proyectos en la televisión pero si otros planes que la ayudarán muchísimo en su carrera profesional.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?, dijo un usuario al o que la modelo no dudó en responder con un extenso mensaje.

Este 2022 tengo muchos proyectos o sueños que haré, todo toma su tiempo no hay que desesperarse (No tiene nada que ver con la tv), fue parte de su mensaje de la influencer.

Asimismo, la modelo recalcó que nada es fácil en esta vida por lo que invitó a todas las mujeres que la siguen que nunca se rindan y siempre luchen por sus ideales.

«Creo que toda mujer debe ser independiente, trabajar y no rendirse intentar las veces que sean necesarias para emprender sus sueños», dijo la popular ex ‘Leona loca’.

