«Pan hecho por mí», Sheyla Rojas sorprende en redes y presume sus conocimientos culinarios

Sheyla Rojas nuevamente da de qué hablar y es que la modelo presumió en redes sociales sus habilidades en la cocina ya que es mucho señalaban que no sabía hacer más que figuretear en televisión o en sus redes sociales.

Sin embargo, la influencer ha demostrado que así como también sabe modelar también tiene sus dotes para la cocina y esto lo dejó claro a realizar un pan paso por paso mostrando el resultado en sus redes sociales orgullosa de su logro.

Habilidades en la cocina

Sheila rojas continúa viviendo en México al lado de su pareja el conocido Luis Galarza o popularmente llamado ‘Sir Winston’ pues la modelo invierte su tiempo no solamente en su cuerpo sino también en comer saludable.

Es así que la influencer compartió con sus seguidores un tutorial en donde ella es quien prepara el popular ‘pan keto’ al parecer famoso en el país charro.

«Quién dice que comer saludable es aburrido», decía la descripción del video en donde sale la modelo agregándole ensalada al pan que acababa de realizar con sus propias manos.

La ex chica reality lleva ya desde hace varios años llevando una vida saludable para lucir el cuerpo de infarto que la caracteriza.

Mira también: ¡A lo grande! Nickol Sinchi celebrará su cumpleaños con una gran concierto

Como se sabe, la modelo también viene disfrutando de la compañía de su hijo Antoñito quien se ha quedado con ella por una temporada hasta que vuelva a la etapa escolar en España junto a su padre.

¿Preocupada por su peso?

Sheyla rojas recientemente ha usado sus redes para poder conversar con sus seguidores por lo que no dudó en confesar que en estas fiestas al parecer habría hecho desarreglos.

La influencer recalcó que ella puede sentir inmediato si subió de peso debido al grosor de sus brazos y al cómo le queda la ropa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por sʜᴇʏʟᴀ (@_sheyoficial)

«»Lo noto en la ropa, aparte me crece todo, no me quiero ni pesar me habré subido de 3 a 5 kilos», dijo la influencer.

Además, reveló que hasta antes de navidad se sentía mucho más delgada por lo que le da cierto temor pesarse ya que deberá empezar una dieta estricta y con intensos ejercicios.

«Estaba muy delgada antes de navidad pero ahora estoy más tacuchi y se me ve voluptuosa por las bubbies y pompis», agregó.

Mira también: ¡A corazón abierto! Dayanita le hace insólito pedido a Magaly Medina en televisión nacional: ¿qué le dijo?

Asimismo, agregó que suele tomar agua con limón para ayudar a su cuerpo a perder grasa, pues según la modelo es un buen tip para realizarlo bien se inicia la mañana.

Cabe recalcar que Sheyla se encuentra disfrutando estos días al lado de su hijo Antoñito quien por el momento se encuentra en México junto a ella hasta empezar la etapa escolar en la que deberá volver a España junto a su padre.