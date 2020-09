Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No es duda que la modelo Sheyla Rojas ha estado siendo noticia de muchos medios de comunicación. Desde que entró a la pantalla chica, la ex «leona loca» siempre dio que hablar.

En la actualidad, Shey Shey es una despampanante rubia con atributos resaltantes, símbolo y sueño de muchos de sus seguidores. Pero no siempre lució así, antes Sheyla Rojas era una menuda anfitriona de cabellera negra, labios pequeños y ojos achinados.

MIRA TAMBIÉN: Austin Palao celebra el amor de su hermano Said y Alejandra Baigorria

Estos grandes cambios que pudieron ser observados desde su ingreso a la pantalla chica, hicieron que la modelo se pronuncie más de una vez acerca de su físico. Sheyla Rojas dijo abiertamente durante una entrevista, que siempre se ha manifestado a favor de los arreglitos.

“Yo obviamente leo los comentarios en el Instagram, las redes sociales, y obviamente el tema de las operaciones yo nunca lo he negado. Siempre he dicho que estoy a favor de los retoques, tengo un centro de estética y tengo que probar todos los tratamientos”

MIRA TAMBIÉN: Gino Assereto responde a los que lo critican por pintarse las uñas

Y no es por nada, pero los «arreglitos» a los cuales Sheyla Rojas se refiere, parecen ser más de uno.

Uno de los conductores que más ha hablado acerca de estos cambios, es el popular «Peluchin», quien usa su cuenta de Instagram, para hacer comparaciones del antes y después.

LOS CAMBIOS DE SHEYLA ROJAS A LO LARGO DE LOS AÑOS

A pesar de toda esta ola mediática, Sheyla Rojas nunca negó haber pasado por una cirugía estética. Es más, cuando se le pregunta acerca de este tema, la modelo aprovecha para hacer «cherry» a sus sponsors.

“Voy a aclarar ese tema: En realidad no tengo tanta ‘pechonalidad’, soy flaquita, lo que pasa es que recién me fui a Chiclayo y estando allá es imposible dejar de comer, me subo de peso y obviamente se me desborda todo, pero ya bajé”, dijo Sheyla Rojas en una ocasión.