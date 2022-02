Sheyla Rojas tras complicaciones en última cirugía: “Nunca más me opero”

Compartir Facebook

La popular ‘Shey Shey’ reveló en ‘América Hoy’ las complicaciones que tuvo en su salud una última cirugía, por lo que ya no querría saber nada de las mismas.

Sheyla Rojas acaba de llegar al Perú y visitó el set de ‘América Hoy’ para resolver algunas interrogantes sobre su vida personal. Una de ellas fue acerca de lo raro que lucían sus labios por lo que se presumía era un aumento de excesivo de labios.

Sin embargo, Sheyla aclaró que no se trataba de eso, pero el raro movimiento de sus labios era consecuencia de una operación que se hizo en la papada. “Yo ya lo dije, más que el labio porque no es que me haya puesto más labios, sino es en la parte del procedimiento que me hice en la papada. Yo todavía estoy inflamada, entonces sí me cuesta. Me lo hice en noviembre”, explicó ‘Shey Shey’.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para explicar que esa última cirugía le valió múltiples complicaciones de inflamación en hinchazón. “Tuve un proceso inflamatorio muy severo, al principio ni siquiera podía comer… Estaba muy inflamada, de hecho dije nunca más me hago, no quiero saber nada. Curada, no quiero saber nada, sí me inflamé mucho los pies, las piernas, los brazos, la cara…”, dijo.

Sheyla Rojas estuvo de invitada en el programa ‘Mujeres al Mando’ en donde dio detalles de su vida actual con Luis Miguel Galarza, más conocido como Sir Winston. Y es que se ha dicho mucho de una boda entre ellos, o la familia que van a formar.

Es por eso que ‘Shey Shey’ explicó que ella sí tiene ganas de casarse, pero tiene más ganas de convertirse en madre por segunda vez. “Sí (quiero tener un hijo), de hecho, extraño a mi hijo, estar en casa con él. Acá estoy sola, quiero estar en familia, tener un montón de hijos, de hecho, es algo que sí quiero. Más que pensar en una boda wow, quiero mi familia”, comentó.

Asimismo, reveló que Luis Miguel Galarza es muy creyente por lo que antes de intentar tener un bebé, tendrían que comprometerse. “Sí claro que lo hemos conversado (con Sir Winston), pero primero es el anillo porque él es muy creyente, muy católico. Yo quiero que sea mujercita, ya tengo mi hijo hombre, entonces tiene que ser súper planeado”, dijo.

“Siempre le pido todos los días (tener un hijo). Fui a ver a la Virgen de Guadalupe, fui con mi hermana era su sueño conocer, porque nunca había ido. Yo le pido muchas cosas y le agradezco. Ya varias cosas se me van cumpliendo”, agregó.

