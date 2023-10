«Ya no me aplico nada de eso», Sheyla Rojas no quiere saber nada de ‘retoquitos’ en el rostro

..Sheyla Rojas se pronunció a través de sus redes sociales sobre los retoquitos que se ha hecho en el rostro al o largo del tiempo por lo que no dudó en confesarse con sus seguidores sobre su experiencia.

La modelo se animó a conversar con sus fanáticos detalles de su vida personal. fue ahí donde ‘Shey Shey’ reveló sus otros secretitos para mantenerse regia y divina para sus redes y para las fotografías que suele realizarse.

Al natural

Sheyla Rojas usó su cuenta oficial de Instagram para confesar como ha sido su vida a raíz de las malas experiencias que le tocó vivir tras someterse a retoquitos en su rostro y hasta en el cuerpo.

Es por ello que la modelo se animó a responder todas las dudas de sus fans y como era de esperarse iba a ser cuestionada por los arreglitos que se ha sometido y por lo que es famosa hoy en día.

«Te pones bótox o ácido hialurónico», dijo una usuaria a lo que la influencer no dudó en responder. «Casi dos años que ya no me aplico nada de esos solo tratamientos faciales y obvio no puede faltar una buena rutina de skincare mañana y noche», afirmó.

Además, Sheyla aprovecha para presumir en sus redes sociales que ahora ya puede lucir su rostro sin ni una gota de maquillaje.

Esto gracias al adecuado cuidado que le ofrece a su piel y de los que publica en redes.

Y es que Sheyla Rojas tuvo que sufrir malas experiencias en el pasado con las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió por pretender lucir perfecta.

Sin embargo, estos retoques casi le cuestan caro poniendo en riesgo su salud.

Una vida de excesos estéticos

Sheyla Rojas hoy presume una figura envidiable, sin embargo, su apariencia hace algunos años era totalmente distinta.

La siguiente imagen tomada en el año 2012, la popular ‘Shey Shey’ aún no posee la voluptuosa figura y la rubia cabellera que la caracterizó por muchos años. En esta época se desempeñaba como anfitriona de eventos.

En marzo del 2020, Sheyla Rojas admitió públicamente que se había sometido a más de 10 cirugías estéticas.

Incluso se animó a recomendarle a otras mujeres a someterse a estos procedimientos.

“La primera operación que me hice fue la nariz y las bubis porque yo siempre hice deporte toda mi vida, tenía piernas, pero era plana, no estaba contenta, quería más”, dijo.

Asimismo, contó que se puso ácido hialurónico para incrementar el tamaño de su mentón y darle un mejor perfil a su rostro.

Además, la influencer negó que se haya aumentado los glúteos, pero reconoció que si se inyectó su propia grasa.

Así le daba más volumen y curvatura a su envidiable figura.

La ex ‘guerrera’ también afirmó que tensó su rostro para evitar la aparición de arrugas. “Te ponen como unos hilitos y te jalan”, precisó.

En los labios, contó que se inyectó ácido hialurónico para aumentar el volumen. “No es operación, es una inyección, es un pequeño arreglito. Es que yo siento que se ve muy sensual tener labios carnosos”, comentó.

Estos son solo algunos de los retoquitos estéticos a los que se sometió en el pasado y de los que ahora no luce orgullosa.

Ya que algunos de ellos no resultaron como ella hubiera deseado.