Sheyla se hartó de las burlas de Magaly y Peluchín: «Tengo los huevos bien puestos»

Sheyla Rojas encaró a Rodrigo González y Magaly Medina, quienes unos días antes se dedicaron a criticar el color y las extensiones de su cabellera. Aunque la conductora de ‘Estás en todas’ quiso mantenerse tranquila no pudo evitar quebrarse al recibir una emotiva sorpresa de parte de la producción de su programa por el ‘Día de la Madre‘, en el que le mostraron una serie de fotografías de su pequeño ‘Antoñito‘.

“Muchas cosas se dicen de mí pero yo, la verdad, no tengo por qué decir o desmentir algo, queda en mí Choca”, dijo en referencia al debate que mantuvieron Rodrigo y Magaly sobre si el cabello era peluca o extensiones.

“No hay forma que me saque, así sea peluca o extensiones, no me las voy a sacar nunca”, dijo entre risas. “Peluca o extensiones… lo dejo al público porque algunos viven pendientes de mí, se levantan y piensan en mí”, agregó.

Tras ello, la rubia emocionó más de la cuenta y aprovechó para enviar un mensaje entre lágrimas a sus detractores por las constantes críticas que tienen hacia ella, recordando así la vez en la que fue tildada como una ‘gallina’. “Lo único que te define es tu conciencia y las cosas que uno realmente hace”, aseveró.

«Yo trato de no hacer caso, a mí siempre me ven sonriendo, contenta, ese es mi trabajo, yo decidí trabajar en esto y yo también decido hasta qué punto darme a conocer. Me dijeron en algún momento gallina, y sí, soy una gallina porque tengo los huevos bien puestos… como me dijo mi mamá”, finalizó orgullosa.