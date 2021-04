Compartir Facebook

La modelo confirmó que ya denunció al padre de su hija Rodney Pio, a quien acusa de no pasarle la manutención para su menor hija.

¡Desconsolada! Shirley Arica no pudo evitar quebrarse a la hora de hablar sobre la falta de papá a su pequeña y anunció que hará una demanda por alimentos en contra de su ex pareja.

“Este asunto viene desde el 2017 y yo ya hice la demanda. Me debe como 40 mil soles, no me pasa hace cinco meses y todos esos gastos los cubro yo, el departamento, el colegio, todo” mencionó en el programa de Magaly Medina.

Shirley mostró indignación por la falta de responsabilidad que Pio ha demostrado hacia su hija y afirmó que irá hasta las últimas consecuencias para proteger los derechos de la menor.

“Él sabe que yo siempre voy a resolver las cosas de mi hija, desde el día uno que nació. Quedamos en que nadie ya iba a salir en la tele porque la bebé ya está grande, tiene seis años, ya entró a primer grado, pero yo me pongo a pensar que el único beneficiado es él porque yo me quedo callada y no cuento nada”

Al borde de las lágrimas, mencionó que no solo no cumple en el aspecto económico sino también como parte emocional para el crecimiento de su pequeña y confesó que su hija lo extraña.

“No la ve porque la última vez, la dejó plantada por irse a una parrillada. Estaba tomando y su hija cambiada, esperándolo. Yo ya me cansé, no es el tema económico, son sus sentimientos. Ya no puedo más, ella lo extraña y necesita a su papá, yo no puedo estar rogándole para que vaya a verla”

