Shirley Arica a Jossmery Toledo: “Va a tener mucho tiempo para trabajar”

Después rumorearse hace varias semanas, que el pelotero Jean Deza aún se mensajeaba con la modelo Shirley Arica, salió un video comprometedor entre ellos.

Hoy, se ventilo en las redes sociales del futbolista una historia donde aparecía con la modelo Shirley Arica, coreando una canción y él, le da un beso en el cachete.

Por otro lado, ya se esperaba una respuesta de Jossmery Toledo, esta llegó por la tarde vía Instagram.

Recalcó que ella estaba sorprendida por el contenido que expuso el pelotero y que no hablara nunca más del tema ya que no acostumbra a que se ventile su vida privada.

“Dios sabe por qué hace las cosas, me quito un peso de encima. Ahora si podré hacer las cosas que tanto me gustaba como entrenar, estudiar, trabajar y más cosas que no podía hacer”, escribió Jossmery Toledo.

Sobre esto, Shirley Arica al ser consultado respecto a este tema dijo: “Sobretodo para trabajar ¿no? Va a tener mucho tiempo (…) Todos sabemos que no trabajaba”.

La modelo también fue consultada por si empezaría a vivir con el pelotero resaltando que ella sola y con su trabajo paga su departamento donde recordemos también vive con su menor hija.

“Yo no voy a convivir con él porque yo tengo un departamento, en el que yo vivo con mi hija y yo pago porque yo trabajo…y si en algún momento viviremos juntos, bueno se verá luego, pero ahorita no”, concretó.

Por último, aún no se ha tenido comentario o respuesta de Jean Deza, sobre lo que ha traído consigo la publicación de esta mañana, esperando que por su peculiaridad al no responder entrevistas, lo haga través de sus redes sociales, como ya lo viene haciendo hace un tiempo.