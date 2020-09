Compartir Facebook

¡Le da el otro cachete! La modelo Shirley Arica otra vez envuelta en rumores de amor, asegura que esta vez sí olvida a Jean Deza. La ex justiciera afirmó que este sería el último ampay con el pelotero, quien habría estado con ella y Jossmery Toledo al mismo tiempo.

Se recuerda que la noticia explotó cuando el futbolista subió una historia con Shirley Arica. Ese mismo día, las internautas no sabían qué ocurría, ya que Jossmery Toledo se mostraba cariñosa con él tan solo una noche antes que las fotos con Shirley salieran a la luz.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Al mismo tiempo de cortar palitos con su ex pareja, la modelo reapareció en su Instagram. Shirley volvió agradeciendo por el cariño y apoyo de sus seguidores, tras contar que sufrió agresiones de Jean Deza, quien le rompió la cabeza.

“Quise grabar este video para agradecerles por hacerme llegar un mensaje lindo, de fuerza de apoyo, para mí es importante. Aunque crean que no los leo, siempre lo leo. Es imposible contestar tantos mensajes, pero sé que están ahí”, dijo Shirley Arica, agradeciendo y asegurando que jamás pensó en regresar con el futbolista.

Además de mantenerse positiva frente a los comentarios negativos, lanzando una serie de historias en su cuenta personal.

En el mismo video para sus seguidores, también aclaró que cerró este capítulo en su vida para siempre.

“Yo ya cerré un capítulo de mi vida bastante complicado, sé que no he tomado las mejores decisiones en mi vida, pero también sé que siempre hay un nuevo comienzo y que siempre debe haber fuerzas para continuar y las fuerzas me la da mi hija que es lo que más amo en el mundo”