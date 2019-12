Shirley Arica: choteó a Cuevita por "enano y cara rara"

Shirley Arica se presentó en el programa ‘Magaly TV, la firme’ para contar lo que Latina vetó en ‘El valor de la verdad’ sobre la fiesta privada donde estuvieron un grupo de futbolistas de la Selección Nacional, entre ellos Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula. Entre sus confesiones sostuvo que tuvo un ‘affaire’ con Farfán antes que él estuviera con Ivana Yturbe.

“Me lo chapé varias veces. Fue una atracción mutua. Físicamente es atractivo por su personalidad, caballerosidad. Fue un año de ida y vuelta. Solo dos veces nos vimos solos”, dijo la modelo, quien no cree que Yahaira Plasencia le reclamará: “Ella es conchuda y le resbala”.

Reveló que Farfán le contó que jamás le iba a perdonar la presunta infidelidad de Yahaira, pero al final hizo todo lo contrario. “Él me dijo que jamás le perdonaría lo que le hizo, pero ya la perdonó. Estaba muy dolido porque no asimilaba todo el comportamiento de ella. Yo creo que está enamorado porque perdona los cachos”, declaró.

CHOTEÓ A CUEVITA Y ECHÓ A YOSHI

La ‘chica realidad’ confirmó que Christian Cueva intentó afanarla durante una “encerrona” que se dio en junio de este año con algunos futbolistas de la selección, cerca a la Copa América.

“Me sacó a bailar pero no es mi tipo. A mí físicamente Cueva no me gusta porque es muy enano, a mi gusto. Yo soy enana y necesito un chico alto. Es bien chiquito y su cara es rara… Me sacaba a bailar y bailé con él. Es super gracioso, es un mate de risa”, dijo entre risas y contó que ‘Cuevita’ le juró que se iba a separar de su mujer, pero ella no le creyó. “Su floro monse me aburrió y me fui a bailar con otro chico más guapo”.

Shirley también reveló que Yoshimar Yotún –quien es casado- “era el más jovial de la fiesta, el más amiguero” y que ingresó “una vez” a un cuarto con una modelo. Por el contrario, Luis Advíncula se fue de la reunión temprano y no estuvo con ninguna mujer.