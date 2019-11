Shirley Arica embarra a media selección en confesión del sillón rojo

No va. Las confesiones de Shirley Arica en ‘El Valor de la Verdad’, que iba a salir este sábado y que Beto Ortiz el miércoles promocionaba con videos desde sus redes sociales, fueron vetadas por los directivos de Latina. La razón, pues la ‘chica realidad’ contaba una de las encerronas donde los jugadores de la Selección Nacional participaron, entre ellos los populares Luis Advíncula, Joshimar Yotún y el ‘caserito’ Christian Cueva.

En el adelanto del programa que hasta ayer circulaba en el Instagram de Beto, que luego eliminó ante la sorpresa de sus seguidores, Shirley no tuvo reparos en contar con lujo de detalles la pregunta: “¿Estuviste en una encerrona con Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Christian Cueva?”.

Tras ello, Arica se despacha con todo: “En esa fiesta solamente van los convocados, por así decirlo… estaba Advíncula, Yotun, Cueva” y Beto le replica: “¿Y quién te afanó a ti?”; a lo que la modelo le responde: “Christian Cueva, él me acompañó a los servicios higiénicos”. Luego acotó: “De pronto se iban desapareciendo el uno y el otro. Yo dije: ‘qué está pasando’. Es que había un montón de cuartos. Cada uno se metía a su minipartido y salían de nuevo. Era un arroz con pollo esa reunión”.

¿Con Jefferson Farfán?

Otra de las revelaciones que había dicho Arica fue que tuvo un affaire con Jefferson Farfán cuando se encontraron en una discoteca. “Hubo química, fluyó chévere y tenía bastante tiempo sola, no tenía a nadie que me calentara la oreja y él llego en el momento… Estaba en su vox de siempre, el más oscuro es su voz… En realidad estuvimos pegados todo el rato”.

El canal de la Selección Nacional

Magaly Medina dijo en ‘Magaly TV, la firme’ que la razón por la que este sábado el programa de Beto no va es porque fueron los directivos quienes decidieron levantar su programa pues Latina es el canal de la Selección Nacional. Además recordó, lo que ella pasó cuando tuvo su programa matutino en el canal de San Felipe y también fue levantado.

“Parece que a Beto le dijeron ‘esto no va’. Como periodista y extrabajadora de Latina se los voy a contar. (…) Ellos tienen los derechos de transmisión de los partidos amistosos de la selección de Perú antes del Mundial, entonces no les conviene, no es comercial, porque últimamente están poniendo personas en ‘El valor de la verdad’ que están hablando de ‘encerronas’, encontrones, juerguitas con futbolistas. Eso va contra la imagen de la selección que ellos quieren cuidar, es lo que yo supongo que ha pasado”, sostuvo Magaly.