Shirley Arica es ampayada en sexys bailes con misterioso galán

Shirley Arica viene siendo el centro de atención tras su paso por el Poder del Amor y ahora la ex chica realidad fue ampayada disfrutando en una fiesta junto a un guapo galán.

El programa ‘Amor y Fuego’ lanzó la primicia de lo que fue la noche de Shirley entre coqueteos y besos con un joven bastante guapo, y es que la modelo ha dejado a más de uno con el corazón roto porque por el no momento no desea tener pareja.

En las imágenes que hoy saldrán a la luz se puede ver a Shirley bastante cariñosa con el hombre a quien le habla en el oído de manera sensual y por si fuera poco unos candentes movimientos despertaron el fuego entre la parejita.

Según lo que se puede apreciar, la chica reality bailó pegadito junto a esta persona, tanto que este terminó saltando… ¿de la emoción? El clip completo de este ampay se verá hoy día por completa. «Las noches intensas de Shirley Arica. Este lunes a la 1:50 p.m.», dice la descripción del adelanto en la página de Amor y fuego.

Como se sabe esta sería la primera en la que Shirley es ampayada con algún galán después de Sebastián Tamayo, su compañero en El Poder del Amor, con quien compartió un romance de varios meses mientras grababan juntos el programa en Estambúl, Turquía, el año pasado de 2021.

Shirley Arica dice «hay noticias más importantes» que su posible vinculación a banda criminal

Shirley Arica se volvió a pronunciar tras ser vinculada a la banda criminal ‘Los incorregibles’ por la compra de un vehículo marca Mercedes-Benz, auto en el que se trasladaba Miguel Ángel Salinas, presunto líder de la organización que sustrajo casi 2 millones de soles a diferentes instituciones del estado.

“Simplemente quería pronunciarme ya que he visto varias noticias en las que me están involucrando. Creo que es importante que nos enfoquemos en las noticias que realmente son importantes, en lo que sí son noticias y que nosotros como jóvenes debemos de estar informados porque es muy importante para no cometer los mismos errores y para saber o para tener en cuenta a la hora que nos toque elegir a nuestras autoridades”, dijo Shirley.

“Para terminar el tema, yo creo que hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo y, bueno, tiempo al tiempo”. En otra historia, Shirley escribió: “Cortinas… la, la, la”.