«Nadie se muere de amor», Shirley Arica habla sobre infidelidades en la farándula

La popular Shirley Arica se animó a opinar tras los rumores de infidelidad que han surgido en esta última semana en «Chollywood».

Está vez la recordada «tócame que soy realidad» recalcó que por amor nadie se muere por lo que hay que aprender a sobrellevar una decepción amorosa.

Confiada y segura de sí misma

La modelo afirmó que actualmente está soltera y no vive preocupada por si le ‘sacan la vuelta’, pues prioriza su estabilidad emocional.

«Estoy soltera, así que no ando preocupada por si me ponen o no el cuerno. Yo estoy soltera hace cinco años aproximadamente», acotó.

Además, confirmó que sale con personas, pero no ha considerado tener una relación formal con nadie.

Por otro lado, confesó que no se ha animado a tener una relación estable porque demanda tiempo y mucha atención.

«Estoy dedicada a mi trabajo. Una relación demanda tiempo y eso es lo que menos tengo por el momento», señaló.

Además, dejó aconsejó a todas las mujeres y recalcó que, si son víctimas de una infidelidad, solo queda levantarse y decir «las mujeres no lloran, las mujeres facturan».

«La idea es que confíes, si te engañan o te rompen el corazón, bueno a continuar para adelante, como dicen ‘las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’”, agregó.

Sabio consejo

Ante la ola de rumores de infidelidad sacados a la luz en esta última semana, Shirley no fue ajena y aconsejó a las personas que estén afrontando alguna infidelidad.

“A dejar de llorar, a ponerse guapas y la vida continúa, vendrá otra persona que en realidad te valore y ya», recalcó.

Incluso aseguró que hoy en día nadie se muere por amor, al contrario, una decepción amorosa impulsa a la persona a quererse mucho más y salir adelante.

Cómo se recuerda, en el programa de YouTube de la psicóloga Lizet Cueva.

Shirley confesó que jamás ha perdonado una infidelidad, pero si pasó por paños fríos maltratos en una relación pasada.

La ex chica reality afirmó que Rodney Pío el padre de su hija, en algún momento la trato con violencia.

Y es que Shirley afirmó que aguantó todo para esforzarse por tener una familia unida para su hija.

«Perdoné muchas cosas, nunca he perdonado una infidelidad ni la perdonaría. Bueno, tampoco me ha tocado vivir», acotó.

Por último, la modelo recalcó que tuvo que armarse de valor para dejar ir lo tóxico en su vida.

«Por ejemplo, la última que tuve que fue con el papá de mi hija, me aferré tanto a esa relación porque yo quería tener mi familia. Lo que no tuve lo quería… Entonces, permití muchas cosas, humillaciones también, de todo en realidad», finalizó.