Shirley Arica hunde a ‘Cuevita’ con sus confesiones en ‘El valor de la verdad’

Las confesiones de Shirley Arica en ‘El valor de la verdad’ esta noche serán todo un huracán porque sin duda arrasará con muchos, en especial con el futbolista Christian Cueva. Luego de superar el impase del veto por involucrar a varios jugadores de la Selección Nacional y contar que tuvo un affaire con Jefferson Farfán, Beto Ortiz confirma que el programa va y en un nuevo adelanto, mostró más revelaciones de la modelo sobre el popular ‘Cuevita’.

En el video, Beto le pregunta a Shirley: “¿Te dijo Christian Cueva que estaba mal la relación con su esposa?”, a lo que ella responde siempre sincera y frontal. “Que definitivamente las cosas con ella no iban bien, de que probablemente se iba a separar y luego que por qué una chica tan linda está sola… Lo que siempre te dicen”, dijo entre risas.

Manifestó que el futbolista “se puso como que en un plan como de que yo no podía bailar (con otra persona), ¿Y qué miras?, ¿Y quién es él (Le preguntaba)?”. Añadió que este Cueva se “puso faltoso con ella por el trago” y la insultó. “Él quería seguir tomando y yo me quería ir a mi casa, como que me quiso llevar obligada y yo le dije que no”, indicó.

Además confesó que le robó plata al futbolista. “Él me insultó cuando yo bajo del carro porque yo le tiré la puerta (…) Él se quedó traumado porque yo le robé plata de su billetera”, reveló.

Arica también reveló que se besó con Christian Domínguez en una fiesta y que este la paleteó. “Nos quedamos solos en la sala con Christian, agarramos. Cuando me echo en el sillón de espaldas entonces me comenzó a paletear (risas)”.