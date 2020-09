Shirley Arica: «Jean Deza es un enfermo»

Compartir Facebook

Shirley Arica da la razón a Jossmery y reafirma que jugador del Binacional es un agresor. Confesó que le rompió la cabeza en una discusión y aseguró es recontra pantene.

“Le creo a Jossmery Toledo”. Con esta frase Shirley Arica respaldó la denuncia por agresión física que entabló la expolicía al pelotero del Deportivo Binacional de Puno, Jean Deza, y reveló que ella también fue víctima de su violencia cuando eran pareja y a diferencia de los moretones de la influencer terminó con la cabeza rota.

La ‘chica realidad’ lamentó en el programa ‘Magaly TV, la firme’ que no denunció al jugador en su momento por vergüenza y tiene pruebas que él le pagó los tratamientos médicos para su recuperación.

“Yo he sufrido un episodio similar al de Jossmery (Toledo), le creo y me solidarizo con ella… A mí Jean Deza me rompió la cabeza, es un enfermo. No lo denuncié, lamentablemente, y me equivoqué porque debí denunciarlo. Creo que todas las mujeres que sufren ese tipo de agresiones deberían hacerlo. Por vergüenza me quedé callada”, confesó Arica.

“No pasa nada con su ‘pantene’

“Él sabe perfectamente que yo tengo todas las pruebas para hundirlo. Yo tuve que ir a una clínica, por eso él (Jean Deza) me llamó antes de venir a este set para tratar de convencerme de no venir”, explicó la modelo que descartó una reconciliación con “esa cochinada” y solo se vengó de él por haberle sido infiel y maltratado físicamente.

“Le hice creer que nos habíamos reconciliado, ese día no pasa nada con su ‘pantene’ (pura panza y nada de…), ni eso me provoca. Es recontra ‘pantene’, no sé qué me pasó (risas)… Es un capítulo cerrado y espero que no me haga nada porque conoce a gente bastante brava. Voy a pedir mis garantías por si acaso… prefiero prevenir para que esta persona no se me vuelva acercar”, contestó la modelo mientras soltaba algunas risas.

Expolicía responde a pelotero

Jossmery respondió muy a su estilo al pelotero de Binacional luego que la dejara como sangrona, señalando que le pagó mil dólares para su nueva sonrisa, que le compró ropa para ella y sus papás y hasta el cemento para que construyan su casa en San Juan de Miraflores.

“Cuando escucho a un hombre hablar mal de una mujer solo me queda pensar: Qué maestra la flaca que dejó a este h***”, fue el mensaje que reposteó Jossmery en su cuenta de Instagram.

En otra publicación se puede leer lo siguiente: “los ganadores tienen metas, los perdedores tienen excusas”.

Dato

Tras la fama que le han hecho sus ex de poco dotado en la intimidad Jean Deza fue protagonista de divertidos memes en redes. Ahora lo ponen como imagen de ‘Chizitos Deza’.

Otros

“Deza tiene condiciones importantes con la pelota, pero le falta lo otro (la disciplina)… Y eso no lo ayuda para formar como buen futbolista. Eso no lo va a sentir ahora, sino más adelante, cuando se arrepienta del tiempo que perdió”, señaló Flabio Torres ex técnico de Deportivo Binacional.

