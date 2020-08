Shirley Arica jura que se compra todo con su plata

Compartir Facebook

Luego de recibir tantas críticas por sus placenteros viajes, la modelo Shirley Arica usó sus historias de Instagram para responder algunas preguntas de sus fans, quienes no perdieron la oportunidad para consultarle a la menuda modelo si prefiere un ‘sugar daddy’ o un chibolo con actitud, a lo que la morocha respondió: “Yo con plata. Tengo y compro lo que quiero, no ando estirando la mano”.

Asimismo, Shirley confesó que en reiteradas ocasiones ha recibido propuestas indecentes que ha rechazado tajantemente. “No me lo ha propuesto una persona, sino varias, pero si me voy a acostar con alguien, tiene que ser con alguien que haya feeling, que me guste”, añadió al joven.

A pesar de haber besado a tantos sapos, la popular ‘Chica realidad’ comentó que no le cierra las puertas al amor y contó cuáles son las cualidades que debería de tener el hombre que busque conquistar su corazón. “La persona que quiera estar conmigo tiene que ser alguien muy atento. Ya no me conquistan bailando, jajaja pero si tengo que elegir un género, prefiero la salsa”, precisó Shirley.

