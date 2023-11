Shirley Arica le dice adiós a reality chileno «Tierra Brava» por fuerte lesión: «Me rompí la nariz»

En un capítulo lleno de emociones, la popular chica reality Shirley Arica tomó una decisión sorprendente que dejó a todos con la boca abierta. ¡Shirley le dijo adiós a «Tierra Brava»! ¿La razón? Un fuerte golpe que cambió todo el rumbo del reality.

¿Qué pasó con Shirley Arica?

La participación de Shirley Arica en «Tierra Brava» dio un giro inesperado cuando sufrió un golpe en plena competencia. ¡El drama se apoderó del escenario! Según testigos, Shirley se golpeó la nariz contra un fierro. A pesar de estar protegida con un caso, el impacto le causó mareos y sangrado.

«Me rompí la nariz», dijo la modelo preocupada. Al recibir la atención del paramédico, Shirley fue motivada a continuar la prueba a pesar del sangrado y quejas expresa. Le advirtieron si abandonaba la competencia sería eliminada de la competencia.

En medio de la tensión, Shirley compartió sus sentimientos antes de abandonar el programa: «Me siento mal, frustrada. No pensé que me ocurriría esto. Traté de seguir pero me mareé, me atendieron pero me duele muchísimo la cabeza y si así quisiera, no lo puedo hacer».

Los compañeros de Shirley no pudieron contener la tristeza. Miguelito, también participante de «Tierra Brava», visiblemente afectado contó que estuvo a punto de llorar por el adiós de Shirley Arica y hasta le dio un ramo de rosas.

Los conductores del programa agradecieron a Shirley por su participación y le enviaron buenos deseos en su recuperación. Fue un adiós emotivo, pero necesario para preservar la salud de la participante.

Reflexiones de Shirley sobre su experiencia en «Tierra Brava»

En una entrevista exclusiva, Shirley Arica compartió sus pensamientos sobre los roces en el reality, especialmente con Angélica Sepúlveda. Shirley destacó su actitud positiva al principio: «La verdad, no me causó nada cuando llegó. La vi como una chica normal, no la vi ni mala, ni buena, ni que venía a buscar pleitos, ni nada». Sin embargo, un incidente durante una actividad generó tensiones y contribuyó a su emotiva despedida.

Shirley reflexionó sobre su esfuerzo en el programa: «Competí más que nadie en esa casa. Siento que eso no fue valorado. No me comunico, estoy haciéndome la pobrecita o estoy llorando. Piensan que no tengo sentimientos. Fue un detonante de muchas cosas que había acumulado».

Con la salida de Shirley Arica, «Tierra Brava» sigue su curso, repleto de desafíos y competencias. ¡La emoción continúa en el reality! Estaremos al tanto de más novedades y sorpresas.