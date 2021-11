Shirley Arica orgullosa de su mamá por título universitario: “Nunca te rendiste”

Compartir Facebook

La modelo peruana utilizó sus redes sociales para expresar todo el orgullo que siente porque su madre acaba de obtener su título universitario.

Shirley Arica se animó a compartir en redes sociales toda la emoción que siente de ver que su madre logró obtener su título universitario. La ‘chica realidad’ compartió través de sus historias de Instagram la imagen de su mamá graduada, con el título en sus manos.

Shirley quiso felicitar a su madre, Astrid Valle Salazar, y le dejó un tierno mensaje acompañando su fotografía. Ella recordó todos los sacrificios que hizo su madre para poder cuidarla y aplaude su esfuerzo para que haya podido seguir sus sueños.

“Mi licenciada, orgullosa de ti, nunca te rendiste y nunca es tarde. Me sacaste adelante sola y eso es invaluable, no tienes idea de lo feliz que me haces, te admiro por todos los sacrificios que te tocó hacer por mí”, escribió Shirley.

La ‘chica realidad’ resaltó toda la admiración que siente por su madre, porque tuvo que dejar de lado su vida para enfocarse en la de Shirley. Asimismo, quiso dejar una lección para todos sus seguidores acerca de que nunca es tarde para animarse a perseguir los sueños y cumplir las metas planteadas.

Shirley Arica reveló detalles de lo que vive en ‘reality’ que se graba en Turquía y aprovechó para mandarle un mensaje a su pequeña.

La ‘chica realidad’ es una de las participantes de “El poder del amor”, un ‘reality’ latinoamericano que se graba en Turquía. Shirley Arica se ha mantenido como una de las más sólidas del programa hasta el momento, y revela que extraña mucho a su pequeña hija, Skylar.

“Ya llevo casi tres meses aquí, extraño mucho a mi hija, mi familia. Aquí las costumbres son otras y no hay nada como la comida peruana”, señaló Shirley para un diario local.

Su hija Skylar tiene solo 6 añitos y ya lleva lejos de su mamá casi 3 meses. Ella está rodeada de la familia de Shirley, pero, aun así, la ‘chica realidad’ siente que la extraña demasiado. Shirley asegura que toma fuerzas de la tristeza pues sabe que está haciendo lo mejor para las dos.

“Skylar tiene seis años, es bastante madura para su edad y sabe que estoy aquí buscando un mejor futuro para ambas. Mi mamá la está cuidando y siempre hablamos por videollamada los días que no grabo, que son los fines de semana. Lo está llevando con mucha tranquilidad, es más difícil para mí, pero tengo que darme fuerzas para seguir adelante”, expresó Shirley.

