Shirley Arica reclama a policías que Yahaira no fue detenida

La ley igual para todos. Shirley Arica alzó su voz de protesta en sus redes sociales y reclamó indignada por el trato que Yahaira Plasencia habría recibido por parte de las autoridades pese a que realizó una fiesta COVID en Cieneguilla el pasado viernes 23 de abril.

Y es que, como se recuerda meses atrás, la polémica modelo fue detenida por participar de una reunión en plena pandemia. Poco después fue sentenciada a 15 meses de pena privativa de la libertad suspendida.

Por esta razón, Shirley cuestionó por qué Yahaira no fue trasladada a la comisaría para rendir su manifestación y menos figura en el parte policial. “Deberían medir a todos con la misma vara, ¡qué tal con***! Y ella ni a la comisaría llegó.

La fingidaza, la que no toma ni baila pegado jajaja”, escribió Arica en Instagram. “Yo estuve dos días en el calabozo, no sé por qué a mí me tuvieron tanto tiempo, por eso me da cólera que esta chica se esconde en la maletera y se va a su casa después como si no hubiera pasado ¿Y la policía?.

Además, pasé una cosa bien fea, hasta tocamientos indebidos en ese lugar frío y oscuro”, comentó luego Shirley en ‘Amor y fuego’.

Cabe resaltar que de las personas intervenidas en la fiesta COVID de Yahaira, Pancho Rodríguez es la única figura pública que acudió a la comisaría. Mientras que la ‘reina del totó’, Facundo González, Diego Zurek y Ximena Peralta no aparecen en la lista de detenidos.