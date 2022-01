Shirley Arica sobre Reimond Manco: “Él fue mi trampolín a la fama”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo se animó a hablar sobre su pasado lleno de escándalos, el cual inició de la mano de Reimond Manco, cuando Shirley fue ampayada con él.

Shirley Arica habló para las cámaras de ‘En Boca de Todos’ sobre su carrera actual y algunos aspectos de su pasado. La ‘chica realidad’ está pasando por un gran momento en su carrera artística tras su participación en el ‘reality’ de Turquía, “El poder del amor”.

Sin embargo, los escándalos de su pasado no se olvidan fácilmente y ella lo tiene claro, por eso recordó a Reimond Manco, el futbolista con el que fue ampayada y se convirtió en famosa. “¿Sientes que Reimond Manco fue tu trampolín a la fama?”, le preguntó el reportero a Shirley.

“Claro, de alguna manera estaba involucrada en el medio, pero no era una chica famosa. Una vez que yo salgo con él, obviamente, los reflectores, las cámaras y los canales de televisión me pusieron el ojo, entonces ya: ‘la chica realidad’”, expresó Shirley.

Asimismo, la modelo reveló cómo se siente con respecto a todos los escándalos y las malas decisiones que marcaron su carrera. “Me arrepiento de las malas decisiones que he tomado en mi vida, pero creo que eso es parte del crecimiento de una persona. Cada error que he cometido me ha ayudado a madurar a la fuerza”, dijo la ‘chica realidad’.

Mire también: Familia Cayo le tira flores a Hugo García: “Es un chico con un montón de valores”

“Quisiera pasar más tiempo con ella”

La modelo también habló de lo difícil que es para ella separarse de su hija Skylar por trabajar en Ecuador. Pese a que Shirley puede viajar constantemente de regreso al país, para ver a su pequeña, a ella no le parece suficiente, pero seguirá trabajando duro por ella.

“Eso es lo más duro de todo, porque quisiera pasar más tiempo con ella. Disfrutar de un día en la piscina, de repente de un almuerzo, pero no se puede porque no hay mucho tiempo. Tengo que estar viniendo y saliendo con la misma”, habla de hija, Skylar.

Además: ¿Katia Palma conducirá ‘Esto es Habacilar’?: “te vamos a extrañar”