Shirley Arica triste porque no se comunica con su hija: “Dice que no la llame, no quiere llorar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡La pasa mal! La “chica realidad” viene participando en el reality internacional en Turquía, sin embargo separarse de su pequeña le ha afectado mucho.

La modelo confesó algo inesperado sobre su pequeña Skylar en el reality de Estambul, “El Poder del Amor”, lo cual dejó a todos muy apenados.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

“No hablamos mucho, porque ella es igual de llorona que yo, de hecho que cuando hablamos lloramos las dos, por eso preferimos no hablar, nos comunicamos más por audio. Yo le pregunto si quiere que la llame, pero dice que no, porque no quiere llorar. Hablamos poco”, comentó.

Aseguró que su hija es muy valiente: “Mi hija es una mujer fuerte, a pesar de ser tan chiquita, es muy madura, para que ante cualquier cosa que le pase en la vida, no se derrumbe. Que se haga respetar, que no permita que nadie le falta el respeto”, expresó entre lágrimas.

“YO SOY LA CHICA REALIDAD”

La modelo Shirley Arica viene generando notoriedad en “El poder del amor”, popular reality turco, donde también se encuentra Austin Palao en busca de su media naranja.

En esta oportunidad, Arica le recordó a sus compañeras quién es ella, con la polémica frase que la hizo conocida en el Perú.

“Yo soy la chica realidad, más realidad que chica”, dijo Shirley Arica en respuesta a una de sus compañeras de reality quienes calificaban de gracioso el eslogan de algunas competidoras.

Shirley Arica lamenta asesinato de su mejor amigo

Desde Turquía, Shirley Arica se despidió de su mejor amigo Carlos Garay, un conocido promotor de discotecas, que perdió la vida ayer luego de haber sido baleado cuando se transportaba en su auto por el Cercado de Lima.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo le dedicó unas emotivas palabras a su gran amigo con quien se ha visto en polémicas varias veces.

“Siempre vas a estar en mi corazón. Así te voy a recordar, fuiste el único que tuvo las palabras exactas al escribirme ese mensaje y saber cómo yo me estaba sintiendo… Te quiero mucho, descansa en paz mi Carlitos, inexplicable lo que puedo sentir en estos momentos”, escribió Shirley.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin