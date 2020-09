Shirley atrasó a Jossmery

Compartir Facebook

Ni los peluches, ni las velas en la cama, ni mucho menos las cenas románticas le sirvieron a Jossmery Toledo para que Jean Deza continúe a su lado, pues sorprendió a más de uno al postear en sus historias de Instagram un video junto a Shirley Arica, donde no solo la abraza, sino que además le da un beso en la frente.

Todo indicaría, que nunca perdió comunicación con la ‘chica realidad’ y decidió retomar la relación amorosa, dejando con la boca abierta a la propia Jossmery.

«Lo único que diré es que yo sí vivía con Jean (Deza) hasta hoy (miércoles) en la mañana que se fue entrenar y quedé sorprendida de lo que hizo. Espero que su pareja actual lo ayude a ser mejor en todo. Éxitos para los dos”, se lee en un extenso mensaje que escribió la expolicía que dejó entrever que el jugador la tenía alejada de sus actividades.

«Pero Dios sabe por qué hace las cosas y me quitó un gran peso de encima porque ahora sí podré hacer las cosas que tanto me gusta como entrenar, estudiar, trabajar y más cosas que no las podía hacer», culmina.

“LE PEDÍA PLATA A JEAN”

Shirley habló con Diario Karibeña donde aseveró que el profundo amor de Jossmery no era al ‘chancho’ sino a los ‘chicharrones’. “Uno no puede obligar a nadie a estar con uno, menos si lo único que ama es su dinero y ahora la pega de víctima. Encima, le pide una fuerte cantidad de dinero para salir de su vida, lo más bajo que jamás había oído”, respondió escuetamente la modelo.

Recordemos que la cuarentena hizo que Arica y Deza se separarán, cuando la polémica exoficial se metió en la relación. Desde entonces, se inició una guerra que al final ganó la modelo.

