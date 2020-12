Shirley Cherres acusa a su ex de secuestrador: «Me amenazó por 4 días»

Compartir Facebook

La exvedette y figura de la farándula, Shirley Cherres, reapareció luego de meses para volver a denunciar a su ex José Manuel Pando, acusándolo de haberla secuestrado en octubre pasado durante cuatro días y que hasta tuvo que buscarla su hermana con policías para poder escapar de allí.

“Llega este señor a las 9 de la mañana, estuvimos ahí forcejeando. Me golpeó, me amenazó, amedrentándome con un arma blanca. Era la rabia, la impotencia por la que no podía pedir ayuda”, indicó.

“Me voy el 21 de septiembre, me tiene hasta el 4 de octubre contra mi voluntad, y eso se llama secuestro. Incluso tuve ataques de pánico. Me golpeaba las piernas, todo”, agregó a su confesión.

Sin embargo, Pando dio su descargo en Magaly Tv, La firme y desmintió las acusaciones de ‘La Cherres’ en su contra, indicando que incluso él estuvo cuidando de ella cuando tuvo ataques de pánico.

«Todo lo que ella está diciendo es falso», alegó al respecto, luego de escuchar lo que Shirley dijo sobre él en un video compartido en redes sociales.

