Shirley Cherres arrasó con medio Chollywood

“Este será un Valor de la Verdad para adultos. También dice que ha estado con Roberto Martínez, Reimond Manco, va a estar bien caliente esta noche”. Así resumió Beto Ortiz el programa que presentará hoy donde tendrá como protagonista a Shirley Cherres. Según el spot publicitario que lanzó Latina, la exporrista revelará todos los encuentros amorosos que tuvo con futbolistas, figuras de farándula y hasta con un personaje de la política.

En el adelanto del espacio, se puede ver que Shirley es consultada por Beto, si Jefferson Farfán fue su “amigo con derecho”, al parecer su respuesta sería afirmativa cuando responde: “Me manda a recoger, brindamos. Él se para y me da un beso y me dice: ‘¿pero te gustó?’ Ahí avanzamos a mi dormitorio”.

En otro momento del avance, también asegura que tuvo un encuentro íntimo con Nicola Porcella. “Salimos de la camioneta. Nos fuimos quitando la ropa uno al otro y, ya pues, tuvimos relaciones”, explica la rubia.

Otro de los nombres que sonaron en ‘EVDLV’, fue el del excongresista Salvador Heresi, con quien Shirley habría tenido un ‘affaire’, pues aseguró que es “demasiado experto” y que sus “ex” no le llegaban “ni a la uña del pie”.

“SHIRLEY ES BIEN CONCHUDA”

Por su parte, Anelhí Arias Barahona, señaló que su archienemiga, es bien conchuda al criticarla por los shows que hace en discotecas, cuando ella habría tenido una amplia trayectoria amorosa.

“Es bien fresca y conchuda de criticarme mi trabajo, cuando mira todo lo que dice de Jefferson Farfán la verdad es que yo no le creo, porque todo el mundo dice que está con Jefferson. Lo Nicola Porcella, bueno él está con cualquier palo de escoba que tenga falda. A Salvador Heresi yo lo conozco años, y no me parece que hable de él que es un hombre casado”, mencionó Anelhí. (V.R.)