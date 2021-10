Shirley Cherres decepcionada del Onlyfans de Nicola: “Pensé que era un súper postre, pero fue un caramelito”

Compartir Facebook

¡No pasa nada! La ex porrista quedó apenada al ver la cuenta del ‘Capi’ en Onlyfans y aseguró que no tiene nada interesante para mostrar.

Nicola Porcella anunció a todos sus seguidores sobre su ingreso a la plataforma del Onlyfans y la primera quien fue a verificar el contenido fue Shirley Cherres, pero quedó muy apenada.

La ex porrista se comunicó con Instarándula y aseguró que la cuenta del chico reality está en nada: “Nicola no tiene nada interesante qué mostrar, yo pensé que era un súper postre, pero fue un caramelito upssss… En serio… ¿o fue porque estábamos en la camioneta? jajaja”, decía el mensaje que dejó Shirley.

NICOLA DEBUTA EN ONLYFANS Y SAMU SE VACILA

El ‘chico reality’ confirmó en redes sociales que también cayó en las garras de Onlyfans y hará contenido para la plataforma.

Nicola Porcella utilizó sus redes sociales para crear intriga acerca de su nueva ‘chamba’ ahora que ‘Guerreros México’ llegó a su fin. El ‘chico reality’ reveló finalmente que desde hoy se dedicará a hacer contenido para la famosa plataforma de Onlyfans.

Cabe recordar que en esta plataforma digital se sube contenido para adultos y hay muchos personajes de ‘Chollywood’ que han conseguido grandes sumas de dinero y fama en Onlyfans. Nicola se quiere sumar a todos ellos, dado que está sin ‘chamba’.

“Abrí el Only, sí muchachos, abrí el Only […] hemos hecho unas cosas de locos, un contenido que nunca más en su vida lo van a volver a ver”, explicó Nicola.

Por su parte Samuel Suárez, el periodista de ‘Instarándula’ se burló de la situación de Nicola. “Chicos, yo entiendo, la calle está dura, no hay chamba, escasean los chivilines”, inició.

“Le escribí […] en visto me dejó. ¡Malvado! Encima que me ofrezco, Nicola, para que estafes a las instachismosas, que te den su dinero y estafes, digo, porque yo no creo que muestres nada, yo creo que eso va a estar así como ‘ay, miren mi foto sexy’”, comentó ‘Samu’.

